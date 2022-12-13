Трутнев рассказал о бизнесменах, помогающих участникам спецоперации

Вице-премьер РФ рассказал о поддержки со стороны бизнеса военнослужащих.

Полномоченный представитель российского президента Владимира Путина на Дальнем Востоке, вице-премьер страны Юрий Трутнев сообщил о том, что знаком с группой отечественных предпринимателей, которые закупают на собственные денежные средства тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" для применения их в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистом Владимиром Соловьевым в эфире проекта "Соловьев Live". Ведущий шоу задал вопрос гостю о том, где же бизнесмены закупают эти боевые системы. Юрий Трутнев заметил, что "не в гастрономе".

Знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать "Солнцепеки" и отправлять туда, на фронт. Юрий Трутнев, полпред президента РФ по ДФО

Федеральную программу развития спорта создадут для Дальнего Востока.

Фото и видео: Вконтакте/ Соловьев Live