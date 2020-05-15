Трусова объяснила уход от Тутберидзе к Плющенко

Она обратилась к болельщикам в Instagram.

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своем Instagram-аккаунте обращение к болельщикам, в котором рассказала про уход от бывшего тренера Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Александра Трусова, фигуристка

Также Трусова назвала Плющенко выдающимся спортсменом, который принял все вызовы и добился значительных успехов в карьере. Она поблагодарила Тутберидзе и всех остальных тренеров, которые работали с ней на протяжении всей карьеры. В конце обращения фигуристка пообещала болельщикам, что не подведет их.

Напомним, 6 мая стало известно, что Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По информации агентства Sport24, фигуристка была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Ранее Евгений Плющенко рассказал о перспективах совместной работы с Александрой Трусовой.

Видео: YouTube / Olympic