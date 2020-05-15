Трусова объяснила уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своем Instagram-аккаунте обращение к болельщикам, в котором рассказала про уход от бывшего тренера Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить.
Александра Трусова, фигуристка
Также Трусова назвала Плющенко выдающимся спортсменом, который принял все вызовы и добился значительных успехов в карьере. Она поблагодарила Тутберидзе и всех остальных тренеров, которые работали с ней на протяжении всей карьеры. В конце обращения фигуристка пообещала болельщикам, что не подведет их.
Напомним, 6 мая стало известно, что Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По информации агентства Sport24, фигуристка была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.
Ранее Евгений Плющенко рассказал о перспективах совместной работы с Александрой Трусовой.
Видео: YouTube / Olympic
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