Трушкин рассказал, что "Зенит" тренируется в прежнем режиме

Баскетбольная команда "Зенита" тренируется и старается не посещать людных мест.

Днем 22 марта на странице VTB United League в Twitter появилось обращение форварда баскетбольного "Зенита" Владислава Трушкина.

Спортсмен рассказал, что настрой команды оптимистичен, баскетболисты продолжают тренировки в полном режиме и верят, что скоро выйдут на паркет.

"После тренировок стараемся ехать домой, находим новые занятия, читаем книги, смотрим сериалы. Мойте руки и следите за гигиеной!", – сказал Влад Трушкин.

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Фото: "БК Зенит" / Вконтакте