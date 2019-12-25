Труппа Александринского театра обсудила планы на 265 сезон

Занять место в зрительном зале можно будет уже 30 августа.

В субботу, 1 августа, в главном зале Александринского театра прошел открытый сбор труппы. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Актеры поделились друг с другом планами на приближающийся 265 сезон, который стартует уже 4 августа с онлайн-трансляции спектакля "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал".

Ожидается, что зрительный зал будет доступен для всех театралов 30 августа. В этот день на сцене разыграют спектакль "Нана" по мотивам романа Эмиля Золя. Премьера должна была первоначально состоятся в апреле, но была отложена из-за эпидемии коронавируса.

Ранее мы рассказали о том, что оператор "Триколор" покажет трансляции со спектаклей Александринского театра.

Фото: Piter.TV