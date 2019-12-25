Оператор "Триколор" покажет трансляции со спектаклей Александринского театра

Зрители смогут насладиться постановками с 4 по 22 августа.

С 4 по 22 августа Оператор спутниковой связи "Триколор" и Александринский театр организуют прямые трансляции спектаклей из текущего репертуара Основной и Новой сцены. Трансляция будет вестись в телевизионном эфире. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Так, 4 и 5 августа зрители увидят постановку Виктора Рыжакова "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" в постановке Аси Волошиной. Этот спектакль удостоился престижной театральной премии за сезон 2017/2018 годов.\

8 и 9 августа пользователи "Триколора" смогут оценить спектакль Новой сцены "Демагог" Хуго Эрикссена, а 13 и 14 августа - постановка Николая Рощина по пьесе Карло Гоцци "Ворон". Наконец, 21 и 22 августа состоятся трансляции Андрия Жлодака "По ту сторону занавеса".

Также все указанные спектакли будут доступны в социальной сети ВКонтакте и на YouTube.

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Фото: teatral-online.ru