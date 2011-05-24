В квартире на Космонавтов обнаружили труп и арсенал оружия

Брат погибшего заявил, что не

Вечером воскресенья, 27 ноября, в полицию обратился 42-летний мужчина с сообщением о том, что его 39-летний брат не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь в квартиру на проспекте Космонавтов. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие оперативники открыли входную дверь ключом, где в коридоре обнаружили без внешних признаков насильственной смерти труп брата заявителя. Также в квартире найдено 3 автомата, 3 револьвера, 13 пистолетов и 809 патронов.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены в ЭКЦ ГУ МВД РФ по региону. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.TV