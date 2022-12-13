В квартире на Тихорецком проспекте обнаружены трупы двух молодых людей

Предположительно погибшие отравились наркотическими веществами.

Вечером вторника, 17 января, в отдел полиции по Выборгскому району Северной столицы поступило сообщение об обнаружении двух трупов в квартире одного из домов по Тихорецкому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Примерно в в 23:50 по указанному адресу было обнаружено 2 трупа 20-летних молодых людей. Предположительно они отравились наркотическими средствами. Точные обстоятельства из гибели устанавливаются.

Тела направлены в морг. Проверку по факту их обнаружения проводит СО по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее мы сообщили о том, что в коммуналке на Московском проспекте обнаружили труп женщины.

Фото: Piter.TV