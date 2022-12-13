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В коммуналке на Московском проспекте обнаружили труп женщины с гематомами
Сегодня, 8:33
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В коммуналке на Московском проспекте обнаружили труп женщины с гематомами

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На тебе оставлены множественные гематомы.

Вечером понедельника, 16 января, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире одного из домов по Московскому проспекту был обнаружен труп женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

Как установили приехавшие на есть происшествия сотрудники полиции, тело 40-летней петербурженки с множественными гематомами различных частей тела находилось в комнате пятикомнатной коммунальной квартиры.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что напротив храма в деревне Котлы произошло убийство мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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