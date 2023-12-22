Петербурженка обнаружила трупы сестры и знакомого в квартире на Пулковском шоссе

Установлено, что квартира принадлежит матери умершей.

Вечером во вторник, 6 марта, в экстренные службы поступило сообщение от петербурженки, которая, зайдя с отцом в квартиру одного из домов по Пулковскому шоссе, увидела избитый трупы своей 40-леттней сестры и 32-летнего знакомого. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что квартира принадлежит матери умершей, труп которой был обнаружен на кровати. Труп знакомого заявительницы без внешних признаков насильственной смерти найден на кухне. На обоих трупах обнаружены кровоподтеки.

Тела направлены в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъят полиэтиленовый пакет с неизвестным порошкообразным веществом.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске в подвале дома нашли трупы мужчины и женщины.

Фото: Piter.TV