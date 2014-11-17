Труп женщины на чердаке нашли во время пожара на Большой Разночинной

Спасатели нашли тело погибшей женщины на чердаке во время пожара.

В понедельник, 16 мая, на чердаке горящего дома нашли труп женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила в 19:14 на пульт дежурного. На чердаке дома №7 на Большой Разночинной улице вспыхнули 25 квадратных метров обстановки. Спасатели нашли тело погибшей женщины на чердаке во время пожара. Возраст погибшей устанавливается. Огонь потушили в 20:09.

Ранее в реке Оредеж обнаружили труп мужчины. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Фото: Piter.tv



