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Труп женщины на чердаке нашли во время пожара на Большой Разночинной
Сегодня, 21:05
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Труп женщины на чердаке нашли во время пожара на Большой Разночинной

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Спасатели нашли тело погибшей женщины на чердаке во время пожара.

В понедельник, 16 мая, на чердаке горящего дома нашли труп женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила в 19:14 на пульт дежурного. На чердаке дома №7 на Большой Разночинной улице вспыхнули 25 квадратных метров обстановки. Спасатели нашли тело погибшей женщины на чердаке во время пожара. Возраст погибшей устанавливается. Огонь потушили в 20:09. 

Ранее в реке Оредеж обнаружили труп мужчины. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Фото: Piter.tv


 

Теги: пожар, чердак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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