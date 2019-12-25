В коммуналке на Лесном проспекте найден труп женщины в синяках

Сожитель погибшей сообщил, что она умерла от приступа эпилепсии.

Утром в воскресенье, 24 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от 60-летнего мужчины, который сообщил, что скончалась его соседка по коммунальной квартире. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники обнаружили труп 41-летней женщины с синяками и кровоподтеками в квартире н Лесном проспекте. Со слов её ранее судимого 53-летнего сожителя, несколько дней назад погибшая пришла домой с телесными повреждениями и умерла от приступа эпилепсии.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Сосед и сожитель женщины доставлены в отделение полиции, в отношении них составлен протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в отношении петербуржца, убившего свою жену, возбуждено уголовное дело.

Фото: Pxhere