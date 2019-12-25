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Строители нашли труп женщины в коллекторе на Волхонском шоссе
Сегодня, 8:55
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Строители нашли труп женщины в коллекторе на Волхонском шоссе

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Тело в сильной стадии гнилостных изменений находилось на строительной площадке.

В понедельник, 21 ноября, в экстренные службы обратился начальник участка строительства ТРК в Ломоносовском районе Ленобласти.  На площадке у дома 188/1 по Волхонскому шоссе в коллекторе сточных вод был обнаружен труп. Об этом стало известно Piter.TV. 

Прибывшие на указанное место полицейские нашли в 300 м от указанного здания на территории стройки тело неизвестной женщины в сильной стадии гнилостных изменений.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара в Колпино у подвала обнаружили обгоревший труп.

Фото: Piter.TV

Теги: волхонское шоссе, ленинградская область, происшествия, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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