Строители нашли труп женщины в коллекторе на Волхонском шоссе

Тело в сильной стадии гнилостных изменений находилось на строительной площадке.

В понедельник, 21 ноября, в экстренные службы обратился начальник участка строительства ТРК в Ломоносовском районе Ленобласти. На площадке у дома 188/1 по Волхонскому шоссе в коллекторе сточных вод был обнаружен труп. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на указанное место полицейские нашли в 300 м от указанного здания на территории стройки тело неизвестной женщины в сильной стадии гнилостных изменений.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара в Колпино у подвала обнаружили обгоревший труп.

Фото: Piter.TV