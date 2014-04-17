После пожара в Колпино у подвала обнаружили обгоревший труп

Рядом с домом произошло возгорание мусора.

Утром понедельника, 22 ноября, на номер экстренного вызова пожарной службы 01 поступило сообщение о том, что после возгорания у входа в подвал одного из домов по Заводскому проспекту в Колпино обнаружен труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, на указанном месте горел мусор. После тушения пожара было найдено тело неизвестного в обгоревшем состоянии. На вид мужчине около 40 лет.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что пожар охватил 6 бытовок на Заневском проспекте.

Фото: Piter.TV