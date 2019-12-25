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Пожар охватил 6 бытовок на Заневском проспекте
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Пожар охватил 6 бытовок на Заневском проспекте

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Огонь распространился на площади 90 кв. м.

Ночью на понедельник, 21 ноября, Красногвардейском районе вспыхнул крупный пожар: огнь охватил сразу 6 строительных бытовок на Заневском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Происшествие случилось у дома №65: огонь распространился на площади 90 кв.м. Пожарные локализовали возгорание в 03:25.

Всего в тушении принимали участие 25 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Обстоятельства  произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Ленина полыхал доходный дом Колобовых.

Фото: Piter.TV

Теги: заневский проспект, красногвардейский район, пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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