На улице Ленина полыхал доходный дом Колобовых

Тушить пожар отправились 20 спасателей и четыре спецмашины.

Сегодня днем, 20 ноября, в Петроградском районе произошел пожар. Горел доходный дом Н.Я. и Ф.Я. Колобовых. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Информация о возгорании поступила диспетчеру МЧС по Петербургу в 16:56. На улице Ленина, 8, горело помещение площадью 60 квадратных метров. Огонь охватил пять "квадратов".

Тушить пожар отправились 20 спасателей и четыре спецмашины. Возгорание ликвидировали за 54 минуты.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее на Piter.tv: спасатели локализовали крупный пожар на Комсомольской площади в Москве.

Фото: Piter.tv (архив)