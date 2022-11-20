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На улице Ленина полыхал доходный дом Колобовых
Сегодня, 19:21
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На улице Ленина полыхал доходный дом Колобовых

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Тушить пожар отправились 20 спасателей и четыре спецмашины.

Сегодня днем, 20 ноября, в Петроградском районе произошел пожар. Горел доходный дом Н.Я. и Ф.Я. Колобовых. Об этом сообщили  в "Петербургском Дневнике"

Информация о возгорании поступила диспетчеру МЧС по Петербургу в 16:56. На улице Ленина, 8, горело помещение площадью 60 квадратных метров. Огонь охватил пять "квадратов". 

Тушить пожар отправились 20 спасателей и четыре спецмашины. Возгорание ликвидировали за 54 минуты. 

По предварительной информации,  обошлось без пострадавших. 

Ранее на Piter.tv: спасатели локализовали крупный пожар на Комсомольской площади в Москве.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: доходный дом колобовых, мчс, спасатели, улица ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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