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В доме на улице Композиторов нашли труп девушки в крови
Сегодня, 8:06
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В доме на улице Композиторов нашли труп девушки в крови

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Подозреваемого задержали ночью.

В понедельник, 12 июня, от 35-летнего работника ТСЖ поступило сообщение о том, что в парадной одного из домов по улице Композиторов на 13-ом этаже он обнаружил труп девушки со следами крови. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники нашли на чёрной лестнице труп 48-летней петербурженки с кровоподтеками на лице. Тело было направлено в морг для установления причины смерти.

Ночью в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний неработающий ранее судимый мужчина. В отношении него составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Щербакова при падении умер пенсионер.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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