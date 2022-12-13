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У магазина на улице Коллонтай нашли труп пожилого мужчины
Сегодня, 8:06
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У магазина на улице Коллонтай нашли труп пожилого мужчины

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На теле не было признаков насильственной смерти.

В ночь на четверг, 2 марта, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины у одного из магазинов по улице Коллонтай. Об этом стало известно Piter.TV.

Полицейские обнаружили тело без внешних признаков насильственной смерти на указанном месте в 2:28. Погибшему на вид 65-70 лет, рост 170-175 см., волосы седые, средней длины, имеет лобную залысину. Одет в чёрную куртку с капюшоном и красными вставками, чёрные брюки, синие зимние ботинки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее был задержан подозреваемый, который оставил труп у помойки на Камышинской

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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