В квартире на Гороховой улице найден труп гражданина Белоруссии с гематомами лица

Возбуждено уголовное дело.

Утром вторника, 14 марта, от диспетчера Службы 03 в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с телесными повреждениями в квартире одного из домов по Гороховой улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 34-летнего гражданина республики Беларусь с гематомами лица, проживавшего по указанному адресу. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в ванной на Октябрьской набережной обнаружили труп предпринимателя.

Фото: Piter.TV