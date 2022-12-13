В квартире на Гороховой улице найден труп гражданина Белоруссии с гематомами лица

Утром вторника, 14 марта, от диспетчера Службы 03 в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с телесными повреждениями в квартире одного из домов по Гороховой улице. Об этом стало известно Piter.TV.
Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 34-летнего гражданина республики Беларусь с гематомами лица, проживавшего по указанному адресу. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что в ванной на Октябрьской набережной обнаружили труп предпринимателя.
Фото: Piter.TV
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