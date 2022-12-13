В квартире на Ударников нашли труп с ссадинами и гематомами

На месте происшествия находились пятеро мужчин и одна женщина. Некоторые из них иимеют судимости.

В воскресенье, 19 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по проспекту Ударников найден труп мужчины примерно 36-ти лет. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший по указанному адресу полицейский обнаружил тело с ссадинами и гематомами в области лица и головы. В квартире также находился 31-летний собственник, мужчины 30, 42, 38 и 36 лет, и 25-летняя женщина. В отношении всех присутствовавших составлены административные протоколы. Установлено, что собственник квартиры и 2 его приятеля был неоднократно уже имеют судимости.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Васильевском острове женщина нашла труп соседа, накрытый подушкой.

Фото: Piter.TV