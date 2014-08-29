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Из Невы вытащили труп рыбака с ссадинами на лице
Сегодня, 12:09
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Из Невы вытащили труп рыбака с ссадинами на лице

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О пропаже пожилого мужчины позже сообщил его знакомый.

В понедельник, 8 августа, из акватории Невы недалеко от проспекта Обуховской обороны было извлечено тело пожилого мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области. 

Прибывшие на место криминалисты зафиксировали многочисленные ссадины на лице погибшего. Как стало известно Piter.TV, вечером того же дня в полицию поступил сигнал о пропаже мужчины от его знакомого, который сообщил, что его товарищ не вернулся с рыбалки. 

Личность 66-летнего пенсионера установили. На данный момент устанавливается точная причина смерти. Имеющиеся у оперативников материалы направлены в СК. 

Ранее мы сообщили о том, что девятиклассницу нашли мертвой в ванной на Энергетиков.

Фото: Piter.TV

Теги: нева, проишествие, санкт-петербург, утопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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