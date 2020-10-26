Девятиклассницу нашли мертвой в ванной на Энергетиков

Тело направили в морг.

Ученицу девятого класса нашли мертвой в ванной в доме на проспекте Энергетиков. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 8 августа в полицию обратилась 37-летняя мать школьницы, и сообщила, что ее дочь умерла в ванной комнате. По предварительным данным, смерть наступила от асфиксии. Тело направили в морг.

Девочка жила с мамой и отчимом. Также, по словам матери, её дочь сильно переживала из-за лишнего веса и своей внешности.

Ранее мальчик получил тяжёлые травмы, упав с постамента памятника в Александровском саду.

Фото: Piter.tv