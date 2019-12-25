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Мальчик получил тяжёлые травмы, упав с постамента памятника в Александровском саду
Сегодня, 8:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мальчик получил тяжёлые травмы, упав с постамента памятника в Александровском саду

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Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. 

Четырехлетний петербуржец получил серьёзные травмы, упав с постамента памятника в Александровском парке. Об этом стало известно Piter.tv.

По недосмотру родителей мальчик упал с постамента памятника "Стерегущему" в Александровском парке. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, двойным оскольчатым вдавленным переломом затылочной кости с переходом на основание черепа. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. 

Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее ещё один ребенок упал в трубу в заброшенном здании на улице Политрука Пасечника.

Фото: Piter.tv

 

Теги: александровский парк, дети, памятник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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