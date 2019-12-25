Мальчик получил тяжёлые травмы, упав с постамента памятника в Александровском саду

Четырехлетний петербуржец получил серьёзные травмы, упав с постамента памятника в Александровском парке. Об этом стало известно Piter.tv.
По недосмотру родителей мальчик упал с постамента памятника "Стерегущему" в Александровском парке. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, двойным оскольчатым вдавленным переломом затылочной кости с переходом на основание черепа. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Семья полная, на профилактическом учете не состоит.
Ранее ещё один ребенок упал в трубу в заброшенном здании на улице Политрука Пасечника.
Фото: Piter.tv
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