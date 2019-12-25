Мальчик получил тяжёлые травмы, упав с постамента памятника в Александровском саду

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Четырехлетний петербуржец получил серьёзные травмы, упав с постамента памятника в Александровском парке. Об этом стало известно Piter.tv.

По недосмотру родителей мальчик упал с постамента памятника "Стерегущему" в Александровском парке. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, двойным оскольчатым вдавленным переломом затылочной кости с переходом на основание черепа. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее ещё один ребенок упал в трубу в заброшенном здании на улице Политрука Пасечника.

Фото: Piter.tv