Мертвого младенца нашли в квартире у монтажника на Лесном проспекте

Ребенок спал вместе с матерью.

В пятницу, 25 февраля, в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе младенца, родившегося 30 января текущего года. Об этом стало известно Piter.TV.

Своего сына мертвым обнаружил 25-летний мужчина, работающий монтажником. Ребенок спал вместе с 21-летней матерью в квартире на Лесном проспекте. Семья полная, на учете в ПДН не состоит.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что пожилая женщина с травмами головы скончалась в Мариинской больнице.

Фото: Piter.TV