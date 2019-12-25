Мертвого младенца нашли в квартире у монтажника на Лесном проспекте

В пятницу, 25 февраля, в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе младенца, родившегося 30 января текущего года. Об этом стало известно Piter.TV.
Своего сына мертвым обнаружил 25-летний мужчина, работающий монтажником. Ребенок спал вместе с 21-летней матерью в квартире на Лесном проспекте. Семья полная, на учете в ПДН не состоит.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее мы писали, что пожилая женщина с травмами головы скончалась в Мариинской больнице.
Фото: Piter.TV
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