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Мертвого младенца нашли в квартире у монтажника на Лесном проспекте
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Мертвого младенца нашли в квартире у монтажника на Лесном проспекте

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Ребенок спал вместе с матерью.

В пятницу, 25 февраля, в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе младенца, родившегося 30 января текущего года. Об этом стало известно Piter.TV.

Своего сына мертвым обнаружил 25-летний мужчина, работающий монтажником. Ребенок спал вместе с 21-летней матерью в квартире на Лесном проспекте. Семья полная, на учете в ПДН не состоит.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что пожилая женщина с травмами головы скончалась в Мариинской больнице.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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