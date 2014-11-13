Петербургские волонтёры обнаружили труп неизвестного в чёрном во время поисков пропавшей женщины

Труп с гнилостными изменениями лежал на спине под деревом.

В воскресенье, 23 июля, в лесополосе у Иликовской дороги волонтёры обнаружили труп неизвестного мужчины во время поисков заблудившейся женщины. Об этм стало известно Piter.TV.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело неизвестного с гнилостными изменениями. На вид погибшему 50-60 лет, рост около 175 см., нормального телосложения. Труп лежал на спине под деревом, на нём были куртка тёмного цвета, чёрные штаны и чёрные ботинки.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что на набережной Каменки нашли труп гражданина Ганы.

Фото: Piter.TV