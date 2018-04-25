На набережной Каменки нашли труп гражданина Ганы

Утром вторника, 19 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на набережной реки Каменки лежит мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.
В результате выезда наряда был обнаружен труп 44-летнего гражданина республики Ганы. Установлено, что мужчина выпал из окна снимаемой в наем квартир, расположенной на 24-ом этаже 25-этажного дома.
Тело направлено в морг для установления причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржец по ошибке выкинул приятеля из окна, решив, что он мёртв.
Фото: Piter.TV
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