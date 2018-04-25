На набережной Каменки нашли труп гражданина Ганы

Погибший упал с высоты 25-ого этажа.

Утром вторника, 19 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на набережной реки Каменки лежит мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда наряда был обнаружен труп 44-летнего гражданина республики Ганы. Установлено, что мужчина выпал из окна снимаемой в наем квартир, расположенной на 24-ом этаже 25-этажного дома.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец по ошибке выкинул приятеля из окна, решив, что он мёртв.

Фото: Piter.TV