Петербуржец по ошибке выкинул приятеля из окна, решив, что он мёртв

Подозреваемого нашли и задержали через несколько дней.

В субботу, 15 июля, у одного из домов по Петергофскому был обнаружен труп 48-летнего мужчины с ранами головы и переломами позвоночника. Как стало известно Piter.TV, погибшего выкинул из окна его приятель, решивший, что тот погиб от передозировки наркотиками.

Прибывшие на место происшествия врачи определили, что смерть мужчины наступила в результате падения с высоты.

Подозреваемый был задержан в понедельник, 17 июля. Им оказался 39-летний ранее судимый петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в частном доме ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона.

Фото: Piter.TV