В Невском районе нашли труп пенсионерки, которую предположительно избивал её сын

Мужчину поместили под стражу.

В воскресенье, 25 декабря, в экстренные службы поступило сообщение от 40-летнего мужчины, проживающегов одном из домов по улице Евдокима Огнева. Заявитель сообщил об обнаружении в своей квартире трупа собственной 64-летней матери. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на голове, туловище и конечностях пенсионерки многочисленные ссадины и гематомы. На месте была 74-летняя соседка семьи по лестничной площадке, которая пояснила, что вызвавший оперативников мужчина неоднократно в состоянии алкогольного опьянения избивал свою мать.

В отношении сына погибшей женщины составлен протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец ударил ножом в глаз сожителя матери.

Фото: Piter.TV