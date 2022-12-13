Жительница Сертолово нашла в пруду труп в камуфляже с гнилостными изменениями

Личность мужчины пока не установлена.

Вечером вторника, 18 апреля, в отдел полиции поступило сообщение от жительницы Сертолово 1966 года рождения о том, что в водоеме напротив дома №1 по Индустриальной улице в пруду найден труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники обнаружили на расстоянии 3-5 м от берега труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями, лежавший лицом вниз. На вид погибшему 40-45 лет, рост 175 см., плотного телосложения, волосы на голове отсутствуют. Одет в камуфляжный костюм и чёрные кроссовки. Документы при нём отсутствовали.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге нашли человеческую ногу в чёрном пакете.

Фото: Piter.TV