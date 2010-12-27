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Тело татуированного мужчины нашли во дворе Кировского района
Сегодня, 15:25
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nastya960
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Тело татуированного мужчины нашли во дворе Кировского района

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Погибшему мужчине на вид 25-30 лет. На теле не обнаружено следов насильственной смерти.

В ночь на среду, 22 августа, во дворе Кировского района Петербурга нашли труп мужчины 25-30 лет. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Тело лежало на скамейке у дома по проспекту Народного Ополчения.  На труп наткнулись прохожие и сообщили об этом в полицию. На теле не обнаружено следов насильственой смерти, но на предплечье есть следы от инъекций. В обстоятельствах и установлении личности разбираются правоохранительные органы.

Приметы: на левом плече татуировка с изображением лиц девушек и ребенка, на правом - ромб и треугольник.  У мужчины отсутствует большая часть зубов на верхней челюсти.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Ранее: всего 15% петербуржцев любят татуировки

Фото: pixabay.com

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Теги: кировский район , мужчина , народного ополчения , смерть , тату
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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