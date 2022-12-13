В квартире на проспекте Энгельса обнаружен труп шестимесячного младенца

Семья мальчика полная, не состоит на учёте в ОДН.

Утром четверга, 16 февраля, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа младенца в квартире одного из домов по проспекту Энгельса. Об этом стало известно Piter.TV.

При выезде по указанному адресу полицейские обнаружили тело шестимесячного мальчика без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что ребёнок проживал с 36-летней матерью, 48-летним отцом и четырёхлетним братом. Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что на Новосмоленской набережной девятиклассница упала с балкона 14 этажа на автомобиль.

Фото: Piter.TV