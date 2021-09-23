Мужчина умер у метро "Девяткино" после потасовки

Полиция задержала 29-летнего мужчину, который ударил погибшего по голове на бульваре Менделеева, после чего тот упал на асфальт и скончался на месте происшествия.

В ночь на воскресенье, 20 августа, в экстренные службы поступило сообщение от 34-летнего петербуржца о том, что у станции метро "Девяткино" лежит мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда оперативников на тротуаре был обнаружен труп 37-летего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. В ту же ночь на Воронцовском бульваре в Мурино по подозрению в совершении преступления по "горячим" следам полиция задержала 29-летнего мужчину, который ударил погибшего по голове на бульваре Менделеева, после чего тот упал на асфальт и скончался на месте происшествия.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Мурино получила мачете по голове.

Фото: Piter.TV