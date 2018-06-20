"Теплосеть" починила трубопровод на Димитрова, из-за которого в яму с кипятком провалился автобус с пассажирами

Ликвидация последствий коммунальной аварии завершилась.

Во Фрунзенском районе Петербурга специалисты "Теплосети" завершили реконструкцию участка, из-за которого под асфальт провалился пассажирский автобус с людьми. По данным пресс-службы организации, рабочие заменили 29 метров изношенных конструкций. Мероприятия по замене велись у 13 дома по улице Димитрова.

На месте коммунальной аварии трудились три бригады в количестве 21 человека и 11 единиц спецтехники. Они отметили, что дефект возник на сети с диаметром в 1000 миллиметров. на данный момент проблема устранена.

Отметим, что "Теплосети" не пришлось вскрывать дорожное покрытие, чтобы заменить конструкцию под автомобильной трассой. Также движение на участке для водителей не было ограничено на время работ.

Ранее на улице из-за прорыва трубопровода в яму провалился общественный транспорт. В салоне находились петербуржцы. Из ошпаренного автобуса их вытаскивали через верхний люк сотрудники ГУ МЧС. Всех 19 человека удалось эвакуировать без последствий.

Фото и видео: Piter.tv