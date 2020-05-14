Трубоукладчик "Газпрома" пришвартовался в Германии в порту Мукран

Рядом стоит трубоукладочная баржа "Фортуна".

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" пришвартовался в Германии в порту Мукран. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что судно встало у самого крупного причала — на нём проходит железнодорожная колея, сделанная по российским стандартам. Рядом стоят трубоукладочная баржа "Фортуна" из России и немецкий корабль BOKA CONSTRUCTOR, который поможет провести работы по укреплению и углублению дня.

В том же порту, где пришвартовался "Академик Черский", расположен логистический строительный терминал для возведения СП-2.

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Видео: YouTube / Maxim Gorovoi, Владимир Евдокимов