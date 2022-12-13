Трубопровод прорвало и просел грунт в Басковом переулке

Работы планируют завершить к 21:15 16 января.

В Басковом переулке прорвало трубу, в результате просел грунт. Аварийная бригада "Теплосети Санкт-Петербурга" уже приступила к работам, пишут в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, работы планируют завершить к 21:15 16 января. Горячее водоснабжение будет осуществляться в полном объеме, а отопление – по резервной схеме.

Ранее торговый центр "Континент" сегодня эвакуировали. У одной из посетительниц ТРК случилась паническая атака, потому что она не могла покинуть парковку в момент, когда объявили эвакуацию.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ