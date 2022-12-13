Торговый центр "Континент" сегодня эвакуировали

У одной из посетительниц ТРК случилась паническая атака, потому что она не могла покинуть парковку в момент, когда объявили эвакуацию.

Сегодня, 8 января, в торговом центре "Континент" на Бухарестской эвакуировали посетителей. Интересно, что в момент эвакуации ворота на подземном паркинге оказались заблокированы. Об этом рассказал один из очевидцев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в 17 часов вечера. У одной из посетительниц ТРК случилась паническая атака, потому что она не могла покинуть парковку в момент, когда объявили эвакуацию. Добавим, что волноваться из-за странной ситуации стали и другие водители.

Подробности случившегося уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Илья Колосовский)