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Торговый центр "Континент" сегодня эвакуировали
Сегодня, 19:15
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Торговый центр "Континент" сегодня эвакуировали

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У одной из посетительниц ТРК случилась паническая атака, потому что она не могла покинуть парковку в момент, когда объявили эвакуацию.

Сегодня, 8 января, в торговом центре "Континент" на  Бухарестской эвакуировали посетителей. Интересно, что в момент эвакуации ворота на подземном паркинге оказались заблокированы. Об этом рассказал один из очевидцев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в 17 часов вечера. У одной из посетительниц ТРК случилась паническая атака, потому что она не могла покинуть парковку в момент, когда объявили эвакуацию. Добавим, что волноваться из-за странной ситуации стали и другие водители. 

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине прорвало трубу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Илья Колосовский)

 

Теги: бухарестская, закрыт паркинг, торговый центр континент, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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