В Пушкине сломался пожарный гидрант

Местные жители рассказали в комментариях, что специалисты "Водоканала" уже установили новый гидрант.

В Пушкинском районе открыли сезон фонтанов. На Полковой улице около дома № 5 лилась вода. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Пушкинский новостной".

В городе сломался пожарный гидрант. Аварийная бригада оперативно восстановила водоснабжение.

Местные жители рассказали в комментариях, что специалисты "Водоканала" уже установили новый гидрант. Теперь у жителей Пушкина нет проблем с подачей воды.

Ранее на Piter.tv: на Измайловском прорвало трубу.

Видео: Телеграм / Пушкинский новостной