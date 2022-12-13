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В Пушкине сломался пожарный гидрант

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Местные жители рассказали в комментариях, что специалисты "Водоканала" уже установили новый гидрант.

В Пушкинском районе открыли сезон фонтанов. На Полковой улице около дома № 5 лилась вода. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Пушкинский новостной". 

В городе сломался пожарный гидрант. Аварийная бригада оперативно восстановила водоснабжение.

Местные жители рассказали в комментариях, что специалисты "Водоканала" уже установили новый гидрант. Теперь у жителей Пушкина нет проблем с подачей воды.

Ранее на Piter.tv: на Измайловском прорвало трубу.

Видео: Телеграм / Пушкинский новостной

Теги: водоканал спб, полковая улица, прорвало трубу, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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