На Измайловском прорвало трубу

Сотрудники "Водоканала" прибыли на место аварии, чтобы устранить дефект на трубопроводе.

Сегодня, 8 января, в центре Петербурга прорвало трубу. Коммунальная авария произошла на Измайловском проспекте у дома № 17. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Весь двор затопило. Также из-за воды перекрыли движение транспорта. Подробности уточняются.

Сотрудники "Водоканала" прибыли на место аварии, чтобы устранить дефект на трубопроводе. Также на Измайловский проспект прибыла уборочная техника для очистки проезжей части.

Ранее на Piter.tv: в Зеленогорске горел многоквартирный дом.

Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга