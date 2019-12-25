Тротуар на Невском перекрыли в День памяти жертв блокады

Активисты возложили цветы к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев".

В среду, 8 сентября, в Петербурге проходят церемонии в память погибших в блокаду ленинградцев. Ровно 80 лет назад в этот день вокруг города сомкнулось вражеское кольцо, и начались страшные дни, месяцы и годы, унесшие сотни тысяч жизней.

В Петербурге прошел митинг, который начался с фанфар "Внимание всем" и гимна России. Затем память погибших в блокаду жителей Ленинграда почтили минутой молчания. На Невском проспекте, 14, прошла торжественно-траурная церемония церемония возложения цветов к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев". Ученики школы №210 рочли стихи, посвященные войне и блокаде.

Участие в церемонии приняли представители Смольного, администрации Центрального района, депутаты Законодательного собрания, жители блокадного Ленинграда и школьники.

Ранее мы писали, что в прокат вышел фильм "Блокадный дневник".

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