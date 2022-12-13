Движение наземного транспорта временно изменится из-за открытия Биржевого моста

Вечером понедельника, 10 апреля, Биржевой мост станет временно недоступен для транспорта в Северной столице. В частности, по переправе не будет перемещаться троллейбус №7. Об этом сообщила пресс-служба Горэлектротранса.
Движение электротранспорта по мосту возобновится в 5:00 17 апреля. До этого времени там будут проводить работы по демонтажу опоры.
Троллейбус №7 будет временно курсировать от остановки "Таллинская улица" до Университетской набережной, а затем проследует Кадетской линии, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Таралихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту Петроградской стороны, Ждановской набережной и Ждановской улице.
Ранее мы сообщили о том, что на дороги в Петербурге вышли почти 400 новых автобусов.
Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
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