На дороги в Петербурге вышли почти 400 новых автобусов

Новые транспортные единицы с мультимедийными табло, современной системой оплаты проезда, зарядными устройствами и системами видеонаблюдения курсируют по 40 маршрутам.

ГУП "Пассажиравтотранс" вывел на маршруты все закупленные в течение 2022 года автобусы. В обновлённый подвижной состав вошли более 400 современных транспортных единиц. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Современный низкопольный транспорт оборудован мультимедийными табло, современной системой оплаты проезда, зарядными устройствами и системами видеонаблюдения. Также предусмотрены тахографы и аппаратура спутниковой навигации для мониторинга движения и контроля скорости. Всего новые автобусы появились на 40 маршрутах в городе.

Напомним, что за прошлый год "Пассажиравтотранс" закупил автобусы, произведённые в РФ и Белоруссии. Из них 339 являются автобусами большого класса, 35 относятся к автобусам особо большого класса ещё 5 считаются автобусами среднего класса. Вместимость современного транспорта составляет от 72 до 180 пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 10 апреля стартует навигационный период.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга