На дороги в Петербурге вышли почти 400 новых автобусов

ГУП "Пассажиравтотранс" вывел на маршруты все закупленные в течение 2022 года автобусы. В обновлённый подвижной состав вошли более 400 современных транспортных единиц. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.
Современный низкопольный транспорт оборудован мультимедийными табло, современной системой оплаты проезда, зарядными устройствами и системами видеонаблюдения. Также предусмотрены тахографы и аппаратура спутниковой навигации для мониторинга движения и контроля скорости. Всего новые автобусы появились на 40 маршрутах в городе.
Напомним, что за прошлый год "Пассажиравтотранс" закупил автобусы, произведённые в РФ и Белоруссии. Из них 339 являются автобусами большого класса, 35 относятся к автобусам особо большого класса ещё 5 считаются автобусами среднего класса. Вместимость современного транспорта составляет от 72 до 180 пассажиров.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 10 апреля стартует навигационный период.
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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