Дорожные работы изменят маршруты троллейбусов №40 и 50 на два дня

Изменения вступают в силу с 23:00 27 июля и продлятся до 12 часов 29 июля.

В связи с проведением дорожных работ троллейбусы №40 и 50 изменят свои маршруты. Движение по проспекту Испытателей от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта будет закрыто с 23:00 27 июля и до 12 часов 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти дни троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам:

№40: от конечной станции "Светлановский проспект" по действующей трассе до конечной станции "Светлановская площадь";

№50: от конечной станции "Улица Шаврова" по улице Шаврова, Комендантскому проспекту, улице Уточкина, проспекту Королева, Коломяжскому проспекту, Богатырскому проспекту, Торфяной дороге до конечной станции "метро "Старая Деревня".

Ранее мы писали, что с 26 июля в Петербурге вступают в силу новые ограничения на дорогах.

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