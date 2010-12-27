Движение ограничат из-за ремонтных работ.

С 26 июля в Петербурге вступают в силу новые ограничения на дорогах. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с 26 по 29 июля будет перекрыта Тобольская улица у дома №1. В этом районе начнется ремонт газопроводов. С 27 июля по 15 октября будет недоступен для транспорта Шведский переулок у дома №32 из-за ремонта фасада здания.

Кроме того, с 27 по 30 июля движение ограничат по Киевской улице: от Рыбинской улицы до Заозерной улицы. Там будут прокладывать инженерные сети. В этот же период перекроют Замшиную улицу: от проспекта Металлистов до Антоновской улицы. Ограничения связаны с реконструкцией тепловых сетей.

Ранее мы писали, что днем 26 и 29 июля в центре Петербурга внепланово разведут четыре моста.

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