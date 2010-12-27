Днем 26 и 29 июля в центре Петербурга внепланово разведут четыре моста

Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты будут разведены с 11:00 до часу дня.

Днем 26 и 29 июля в центре Петербурга состоится внеплановая разводка четырех мостов. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты будут разведены с 11:00 до часу дня. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Для обеспечения безопасности людей в эти же дни закроют движение по Университетской набережной, Биржевой площади, Адмиралтейской набережной: от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, Дворцовой набережной, набережной Кутузова: от Дворцовой набережной до Литейного моста, Биржевой площади, Дворцовом проезде, а также на Адмиралтейском проспекте и проезде.

При этом 29 июля с 10:00 до 14 часов проезд по центральному участку ЗСД будет бесплатным.

Ранее мы писали, что петербургские трамваи и троллейбусы изменят маршруты перед днем ВМФ и во время парада.

Фото: mostotrest-spb.ru