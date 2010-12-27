Петербургские трамваи и троллейбусы изменят маршруты перед днем ВМФ и во время парада

В частности, 26 и 29 июля с 11:00 до 13 часов будет перекрыто движение транспорта по Дворцовому, Литейному и Троицкому мостам.

Петербургские трамваи и троллейбусы изменят свои маршруты перед днем ВМФ и во время парада. В частности, 26 и 29 июля с 11:00 до 13 часов будет перекрыто движение транспорта по Дворцовому, Литейному и Троицкому мостам. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти дни многие троллейбусы будут ходить по другим маршрутам.

Так, троллейбус № 1 будет ездить от конечной станции "Хасанская улица" по действующей трассе до конечной станции "Адмиралтейский проспект".

Троллейбус № 3 будет двигаться от конечной станции "Улица Маршала Тухачевского" до конечной станции "Боткинская улица".

Маршрут троллейбуса № 7 будет начинаться от конечной станции "Таллинская улица" и заканчиваться на конечной станции "Адмиралтейский проспект".

В эти дни изменит свой маршрут и троллейбус №8. Он будет ездить от конечной станции "Троллейбусный парк № 2" по Арсенальной улице, Минеральной улице, Кондратьевскому проспекту, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной улице, Потемкинской улице, улице Чайковского, Литейному проспекту (обратно: по Литейному проспекту, Кирочной улице), далее по действующей трассе до конечной станции "Балтийский вокзал".

Троллейбусы № 10 и 11 будут ходить сразу по двум трассам. Часть будет ездить только по действующей трассе в Василеостровском и Петроградском районах, а остальные в Центральном районе.

Трамвай № 3 будет следовать только от площади Репина до улицы Марата.

В день ВМФ автомобилистов просят отказаться от личного транспорта. Например, в Кронштадт можно будет заехать только по пропускам.

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