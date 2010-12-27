В день ВМФ в Кронштадт можно будет заехать только по пропускам

Это сделано для того, чтобы разгрузить дороги.

В день ВМФ в Кронштадт можно будет заехать на личном автомобиле только по пропускам. Это сделано для того, чтобы разгрузить дороги города. В прошлом году праздник посетили 50 тысяч гостей, учитывая, что в Кронштадте проживает всего 44 тысячи человек. Об этом сообщил глава районной администрации Олег Довганюк.

Стоит отметить, что пропуска выдали только местным жителям. Их получили около 3 тысяч человек при том, что в городе зарегистрировано 14 тысяч машин. Кроме того, 29 июля будет ограничено движение по КАД в районе дамбы. Проехаться по ней смогут только люди на общественном транспорте.

Ранее мы писали, что в День ВМФ в Петербурге увеличат число электричек‍.

Фото: pixabay.com