В День ВМФ в Петербурге увеличат число электричек‍

От платформы "Балтийского вокзала" пойдет 12 пар пригородных поездов.

В день празднования Дня ВМФ России в петербурге запланировано усиление работы пригородных электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба октябрьской железной дороги. По сведениям от представителей организации, в течение 29 июля будут курсировать 12 пар составов.

Расписание движения поездов состыковано с расписанием движения шаттлов, которые доставят пассажиров от железнодорожной станции Ораниенбаум до Форта "Константин" добавили сотрудники ""Северо-Западной пригороднаой пассажирской компании".

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте. Электрички будут двигаться по направлению Санкт-Петербург-Ораниенбаум. Составы пойдут от "Балтийского вокзала".

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