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Названы лучшие водители трамвая и троллейбуса в Петербурге
Сегодня, 20:51
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Названы лучшие водители трамвая и троллейбуса в Петербурге

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В 2025 году впервые ввели номинацию по обслуживанию маломобильных пассажиров и сложные практические задания.

В Петербурге завершен 52-й конкурс профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. В финале оказались 33 человека – 18 вагоновожатых и 15 водителей троллейбуса, сообщили в городском комитете по транспорту. 

В 2025 году впервые ввели номинацию по обслуживанию маломобильных пассажиров и сложные практические задания: экстренные остановки, "змейку", заезд в бокс и движение задним ходом на скорость. 

"Золото" среди водителей трамвая забрал Василий Денисевич (парк №5), "серебро" – Вячеслав Авершин из того же парка, а "бронзу" – Максим Трубышев (парк №8). Лучшим водителем троллейбуса признан Алексей Скворцов (парк №1), на втором месте – Сергей Минаев (парк №1), на третьем – Игорь Ледовский. 

Победители получат денежные призы и возможность повысить квалификацию. Награждение состоится 23 мая на главной сцене VI Международного транспортного фестиваля "ТранспортФест". 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: конкурс, троллейбусы и трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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