В связи с дорожными работами с 20.00 10 августа до 20.00 12 августа закрывается движение по Володарскому мосту.

С 10 по 12 августа троллейбусы № 14, № 27, № 28 изменят маршруты, сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

В связи с дорожными работами с 20.00 10 августа до 20.00 12 августа закрывается движение по Володарскому мосту. Троллейбус №14 следует от станции "Река Оккервиль" до Заневского проспекта. Маршрут №27 также изменится: троллейбусы будут курсировать от ж/д станции "Сортировочная" до площади Конституции. Также изменится путь следования по 28-му маршруту. Троллейбус начнет двигаться от проспекта Солидарности до конечной станции "Нева".

Ранее Piter.TV писал о том, что в ближайшие выходные трамваи № 7 и № 24 изменят маршруты.