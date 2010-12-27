В ближайшие выходные трамваи № 7 и № 24 изменят маршруты

Из-за ремонта дорожных работ с 1.30 11 августа до 5.00 13 августа закрывается движение трамваев.

На проспекте Обуховской Обороны от набережной канала Грибоедова до площади Александра Невского закрывается движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Из-за ремонта дорожных работ с 1.30 11 августа до 5.00 13 августа закрывается движение трамваев. Речь идет о дороге от проспекта Обуховской Обороны до набережной канала Грибоедова и до площади Александра Невского.

Трамвай № 7 будет курсировать от проспекта Солидарности до "Невского завода". По маршруту № 24 они поедут от станции метро "Рыбацкое" также до завода.

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