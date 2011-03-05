  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Троллейбусам пришлось менять маршруты из-за повреждения контактных сетей на Ленинском проспекте
Сегодня, 12:04
130
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Троллейбусам пришлось менять маршруты из-за повреждения контактных сетей на Ленинском проспекте

0 0

Путь изменили троллейбусы № 29, № 34, № 44 и № 45.

Сегодня, 5 декабря, на Ленинском проспекте изменились маршруты общественного транспорта. Причина тому - повреждение контактных сетей у проспекта Народного Ополчения. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Измнения коснулись только троллейбусов №№ 29, 34, 44, 45. Известно, что общественный транспорт № 44 последует от Московский ворот до Площади Конституции, а затем от Авангардной улицы до проспекта Ветеранов. Что касается маршрутов троллейбусов № 29, № 34, № 45, то их конечной точкой станет Площадь Конституции.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы попросили Беглова взять под контроль решение проблемы с уборкой снега.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинский проспект, пассажиры, повреждение контактов, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
emexdes
Сегодня 12:50

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии