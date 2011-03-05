Троллейбусам пришлось менять маршруты из-за повреждения контактных сетей на Ленинском проспекте

Сегодня, 5 декабря, на Ленинском проспекте изменились маршруты общественного транспорта. Причина тому - повреждение контактных сетей у проспекта Народного Ополчения. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".
Измнения коснулись только троллейбусов №№ 29, 34, 44, 45. Известно, что общественный транспорт № 44 последует от Московский ворот до Площади Конституции, а затем от Авангардной улицы до проспекта Ветеранов. Что касается маршрутов троллейбусов № 29, № 34, № 45, то их конечной точкой станет Площадь Конституции.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы попросили Беглова взять под контроль решение проблемы с уборкой снега.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.