Троллейбусам пришлось менять маршруты из-за повреждения контактных сетей на Ленинском проспекте

Путь изменили троллейбусы № 29, № 34, № 44 и № 45.

Сегодня, 5 декабря, на Ленинском проспекте изменились маршруты общественного транспорта. Причина тому - повреждение контактных сетей у проспекта Народного Ополчения. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Измнения коснулись только троллейбусов №№ 29, 34, 44, 45. Известно, что общественный транспорт № 44 последует от Московский ворот до Площади Конституции, а затем от Авангардной улицы до проспекта Ветеранов. Что касается маршрутов троллейбусов № 29, № 34, № 45, то их конечной точкой станет Площадь Конституции.

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Фото: Piter.tv